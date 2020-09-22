Стоимость нового жилья в РФ может подорожать до конца года на 15 процентов

Эксперты считают, что к концу года стоимость нового жилья в России вырастет на 12–15 процентов по сравнению с предыдущим годом. С начала 2020 года цена жилой недвижимости уже поднялась на 8 процентов.

Девелоперы поднимают цены на жилье из-за льготной ипотеки под 6,5 процента годовых. Ввиду этой государственной программы спрос на жилье растет как у населения, так и у инвесторов, вкладывающих средства в недвижимость. Об этом пишут "Известия".

Также ощутимый рост стоимости квадратного метра в последние два года связан с переходом отрасли на новые правила проектного финансирования через эскроу-счета. Эти изменения привели к уменьшению объемов недвижимости на рынке, снижении количества выданных на строительство разрешений и росте стоимости квадратного метра.