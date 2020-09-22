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4:52   22 Сентября 2020
Общество

Эксперт рассказала об идеальном времени для просьбы о повышении зарплаты

Эксперт рассказала об идеальном времени для просьбы о повышении зарплаты

Компании планируют бюджет на следующий год в конце текущего года, поэтому лучшим временем для просьбы об увеличении зарплаты является осень. Об этом сообщила эксперт Татьяна Долякова.

Эксперт рассказала, что хорошей возможностью для просьбы о повышении зарплаты может стать время формирования бюджета на следующий год. По ее словам, необходимо подготовить обоснование своей просьбе. Она отметила, что не стоит шантажировать работодателя переходом в другую компанию. Долякова советует брать на себя больший объем работы или обязательств для поднятия зарплаты. Об этом информирует радио Sputnik.

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Автор: Василий Пименов
#зарплата #работа #эксперт

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