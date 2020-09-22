Эксперт рассказала об идеальном времени для просьбы о повышении зарплаты

Компании планируют бюджет на следующий год в конце текущего года, поэтому лучшим временем для просьбы об увеличении зарплаты является осень. Об этом сообщила эксперт Татьяна Долякова.

Эксперт рассказала, что хорошей возможностью для просьбы о повышении зарплаты может стать время формирования бюджета на следующий год. По ее словам, необходимо подготовить обоснование своей просьбе. Она отметила, что не стоит шантажировать работодателя переходом в другую компанию. Долякова советует брать на себя больший объем работы или обязательств для поднятия зарплаты. Об этом информирует радио Sputnik.