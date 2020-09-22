Зампред комитета Госдумы оценил инцидент с представителем Крыма в ООН
Крым стал частью России, и когда-нибудь с этим фактом смирятся. Такое заявление сделал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, комментируя инцидент с прерванным выступлением представителя Крыма на форуме ООН.
Тайсаев рассказал в беседе с РИА Новости, что на сегодняшний день многие будут стремиться к тому, чтобы не только прерывать выступления представителей полуострова, но и пойдут гораздо дальше.
Речь идет о сопредседателе Ассамблеи славянских народов крымского региона Романе Чегринце, которому не дали выступить до конца, прервав после фразы о российском Крыме. Чегринец считает, что это было сделано с подачи украинской стороны.
Тайсаев же не уверен, что именно Украина стояла за этим. Он допускает, что это было сделано с подачи европейских стран, однако отметил также, что их позиции чуть ли не полностью совпадают с украинскими взглядами: они антироссийские.
Зампред комитета ГД РФ считает, что на подобные инциденты можно ответить лишь одним способом, а именно инвестировать в Крым, сделать из него "в хорошем понимании витрину",
"А какими-то иными путями отвечать на это даже не стоит", — заключил парламентарий.