Зампред комитета Госдумы оценил инцидент с представителем Крыма в ООН

Крым стал частью России, и когда-нибудь с этим фактом смирятся. Такое заявление сделал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, комментируя инцидент с прерванным выступлением представителя Крыма на форуме ООН.

Тайсаев рассказал в беседе с РИА Новости, что на сегодняшний день многие будут стремиться к тому, чтобы не только прерывать выступления представителей полуострова, но и пойдут гораздо дальше.

Речь идет о сопредседателе Ассамблеи славянских народов крымского региона Романе Чегринце, которому не дали выступить до конца, прервав после фразы о российском Крыме. Чегринец считает, что это было сделано с подачи украинской стороны.

Тайсаев же не уверен, что именно Украина стояла за этим. Он допускает, что это было сделано с подачи европейских стран, однако отметил также, что их позиции чуть ли не полностью совпадают с украинскими взглядами: они антироссийские.

Зампред комитета ГД РФ считает, что на подобные инциденты можно ответить лишь одним способом, а именно инвестировать в Крым, сделать из него "в хорошем понимании витрину",