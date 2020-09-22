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3:44   22 Сентября 2020
Экономика

Работодатели в РФ стали выплачивать зарплату по номеру телефона

Работодатели в РФ стали выплачивать зарплату по номеру телефона

Российские работодатели начали выплачивать заработную плату сотрудникам по номеру телефона. Перечисления выполняются системой с использованием мгновенных переводов между счетами клиентов разных банков без комиссий.

Механизм перевода денег по номеру телефона уже используют в зарплатных проектах "Русский стандарт", Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, "Дом.РФ" и "Веста". Об этом сообщает портал "Октагон.Медиа".

Центральный банк России разрабатывает на базе системы перевода денег по номеру телефона отдельный продукт для выплаты зарплаты. Проект планируется завершить в следующем году.

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Автор: Илья Романович
#банк #банк россии #зпрплата

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