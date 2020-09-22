Зеленский обвинил Россию в попытке поделить мир на сферы влияния

Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине и попытке разделить мир на сферы влияния. Соответствующее заявление он сделал по случаю 75-летия ГА ООН.

Зеленский заявил, что 75 лет назад основание всемирной организации стало для человечества символом усвоения трагического урока Второй мировой войны. По его словам, "оккупация" Крыма и якобы военная агрессия России в Донбассе доказывает, что этот урок ничему не научил.

Он также назвал происходящее не только войной на Украине, но и в Европе. В своем видеообращении глава Незалежной обвинил Россию в попытке вернуться к разделению сфер влияния в мире.