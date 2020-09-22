Минцифры РФ выступило за запрет и блокировку анонимизирующих протоколов

В России может вступить в силу запрет на применение ряда протоколов шифрования, которые позволяют скрыть имя интернет-ресурса или сайта. С инициативой выступили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ведомство предложило запретить протоколы TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS) и другие, которые используют криптографические алгоритмы и методы шифрования. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минцифры РФ пояснили, при использовании этих протоколов снижается эффективность фильтров, что в свою очередь затрудняет выявление ресурсов с неправомерной информацией. Протоколы, которые можно использовать в России, перечислены в едином реестре отечественного программного обеспечения.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" сообщило, что в последнее время в интернете увеличилось число фейковых сайтов по продаже еды и электроники. Эксперты связывают это с ограничительными мерами и закрытием магазинов.