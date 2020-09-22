Минздрав РФ разрешил клинические исследования еще одной вакцины от COVID-19

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН получил разрешение от Минздрава РФ на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса.

Испытания будут проходить среди 3 тыс. добровольцев в трех российских городах — Кирове, Новосибирске и Петербурге. Отмечается, что количество участников соответствует требованиям ВОЗ и международных регуляторов, передает ТАСС.

Добровольцам расскажут все о вакцинации, ее возможной пользе, а также рисках и неудобствах. После прививки пациентов изолируют в стационаре на 16 дней под контролем медиков. Планируется закончить исследования в ноябре 2020 года.