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1:31   22 Сентября 2020
Общество

Беглов поздравил фанатов "Зенита" с 40-летием основания движения

Беглов поздравил фанатов "Зенита" с 40-летием основания движения

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил всех болельщиков петербургского футбольного клуба "Зенит" с 40-летним юбилеем основания организованного фанатского движения.

Губернатор Петербурга пожелал фанатам всегда оставаться опорой для клуба. Беглов сообщил, что этот день является особенным для всех любителей футбола и Петербурга в целом. Об этом пишут "Невские Новости".

Градоначальник рассказал, что болельщики все это время преданно поддерживали игроков на матчах в любом городе. Беглов завершил свое поздравление фанатским лозунгом: "Зенит, вперед за Питер!"

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Автор: Борис Нестеров
#зенит #питер #беглов

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