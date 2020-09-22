1:31 22 Сентября 2020Общество
Беглов поздравил фанатов "Зенита" с 40-летием основания движения
Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил всех болельщиков петербургского футбольного клуба "Зенит" с 40-летним юбилеем основания организованного фанатского движения.
Губернатор Петербурга пожелал фанатам всегда оставаться опорой для клуба. Беглов сообщил, что этот день является особенным для всех любителей футбола и Петербурга в целом. Об этом пишут "Невские Новости".
Градоначальник рассказал, что болельщики все это время преданно поддерживали игроков на матчах в любом городе. Беглов завершил свое поздравление фанатским лозунгом: "Зенит, вперед за Питер!"