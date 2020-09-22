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0:56   22 Сентября 2020
Общество

Путин наградил Боярского орденом Почета

Путин наградил Боярского орденом Почета

Актер Михаил Боярский указом президента России Владимира Путина был награжден орденом Почета. Об этом сообщается в документе на портале правовой информации.

Согласно указу, артисту Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета Михаилу Боярскому вручается орден за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Михаил Боярский — российский актер театра и кино, народный артист РСФСР, певец. Являлся актером Театра имени Ленсовета (1972–1986). Широкая известность пришла актеру после фильма "Д'Артаньян и три мушкетера".

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #боярский #орден почета

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