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0:30   22 Сентября 2020
Политика

"Самый дорогой президент Украины": Порошенко о затратах на Зеленского

"Самый дорогой президент Украины": Порошенко о затратах на Зеленского

Самым "дорогим" президентом Украины с точки зрения финансовых затрат станет нынешний глава государства Владимир Зеленский. Такое заявление сделал глава партии "Европейская солидарность" и украинский экс-лидер Петр Порошенко.

Чиновник проанализировал расходы на содержание офиса президента и сделал выводы о том, что траты в 2021 году станут самыми высокими за всю историю страны. Помимо содержания самого украинского лидера дорого обходится и обеспечение его окружения, сообщается на сайте "Европейской солидарности".

Федеральное агентство новостей сообщает, что бывший президент вдобавок упрекнул Зеленского и в том, что он сократил в 2021 году размер субсидий для малообеспеченных граждан. Порошенко отметил, что все предвыборные обещания руководителя были просто "выброшены в помойку".

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Автор: Яна Либерман
#порошенко #украина #зеленский

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