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0:03   22 Сентября 2020
Политика

Помпео: США сделают все, чтобы у Ирана не было ядерного оружия

Помпео: США сделают все, чтобы у Ирана не было ядерного оружия

США будут осуществлять все действия для того, чтобы Иран не смог получить деньги от ЕС и не создал ядерное оружие. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild.

Помпео заявил, что США создаст систему для того, чтобы Иран никогда не имел атомного оружия. По его словам, предприятия Германии понимают риски и буду соблюдать резолюцию Совбеза ООН. Об этом пишет РЕН ТВ.

Помпео отметил, что ООН восстановила санкции по отношению к Ирану из-за того, что он, по мнению США, нарушил правила соглашения по атому с представителями международных посредников.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #оружие #помпео

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