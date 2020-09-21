МЧС заявило о землетрясении в Бурятии магнитудой 2,5-3

Управление МЧС России по Республике Бурятия сообщило о подземных толчках в регионе. Землетрясение магнитудой 2,5-3 ощущалось в нескольких районах, сообщили спасатели.

Землетрясение магнитудой 5,9 ранее произошло в Иркутской области. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону. Жертв и пострадавших нет. Подземные толчки также ощущались еще в 12 районах области. Некоторые жители сообщили о повторных колебаниях после землетрясения. Очаг залегал на глубине двух километров. Власти Иркутска ввели в городе режим повышенной готовности.