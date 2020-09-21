Адвокат Волкова: в России нужно менять систему отбывания наказаний

Российские суды выносят достаточно гуманные приговоры даже за очень тяжкие преступления, так как, согласно нашей теории, наказание должно быть неотвратимым, а не жестоким.

Об этом на прошедшей в Медиагруппе «Патриот» пресс-конференции по теме «Почему в России нет смертной казни для убийц и педофилов?» рассказала гость мероприятия – член Адвокатской Палаты Виолетта Волкова.

По ее словам, судебная практика в нашей стране по-прежнему остается достаточно неоднозначной.

«У меня есть в практике дело, где я представляла потерпевших. Там человек убил троих, двое были несовершеннолетними. Он получил всего 20 лет лишения свободы. Убивал изуверским способом. Учитывая, что этот человек был военным, суд приговорил его к 20 годам лишения свободы, — рассказала адвокат. — Да, колонии строго режима, но в моем понимании изуверское убийство несовершеннолетнего тянет на пожизненное».

У нас суды к вынесению наказаний относятся очень гуманистически и мягко, добавила Волкова.

«По нашей теории, наказание должно быть не жестким, а неотвратимым. Иногда получается, что такие люди выходят на свободу раньше», — отметила она.

При этом Виолетта Волкова, выразила мнение, что ужесточение наказания является палкой о двух концах, и не всегда подобная мера идет на пользу обществу.

Порой, по ее словам, свидетели тяжких преступлений остаются в живых, но при ужесточении наказания, особенно если речь идет о возможном пожизненном заключении, преступники убивают свидетелей, в попытке замести следы и понимая, что ему уже нечего терять. К тому же, добавила Волкова, даже преступники, приговоренные к пожизненному сроку заключения, могут все равно выйти на свободу.

«Дело все в том, что пожизненное — тоже не совсем пожизненное. Человек имеет право просить, что бы его выпустили, если он отбыл не менее 25 лет лишения свободы. Да, такие люди выходят. Иногда, с точки зрения гуманизации, таких людей можно выпускать», — считает Виолетта Волкова.

Также адвокат высказала мнение, что в России необходимо менять систему наказания, может быть изменить принцип отбывания наказания, переняв положительный европейский опыт.

По словам Виолетты Волковой, возможно, имеет смысл создать в России частные тюрьмы, которые бы отвечали за социализацию лиц, впервые совершивших преступление. Сейчас в российских тюрьмах матерые уголовники учат новичков своему образу жизни и в результате те выходят из колонии злостными преступниками. А в случае, если бы они отбывали наказание отдельно от рецидивистов, им было бы проще вернуться к законопослушной жизни.