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22:57   21 Сентября 2020
Происшествия

Режим повышенной готовности введен в Иркутске после землетрясения

Режим повышенной готовности введен в Иркутске после землетрясения

Власти Иркутска ввели режим повышенной готовности после подземных толчков, произошедших накануне в регионе. Об этом сообщает администрация города.

Дежурные службы города начали сбор сведений о последствиях землетрясения.

Горадминистрация Иркутска уточняет, что объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты в Иркутске работают в штатном режиме.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр землетрясения находится в Слюдянском районе, около поселка Култук. Уточнялось, что в Иркутске и Слюдянке оно ощущалось на 5-6 баллов.

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Автор: Руслан Неглинный
#иркутск #городская администрация #землеятрсение

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