Жители Иркутска рассказали о второй волне толчков после землетрясения

Жители Иркутска и области рассказывают в социальных сетях, что после первого толчка произошла вторая волна землетрясения. Повторные толчки прошли по области примерно через 15 минут после первых.

Землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло недалеко от озера Байкал. Случилось это в 21:04 по московскому времени. Эпицентр находился в 80 километрах от Иркутска на глубине двух километров. Информации о разрушениях и жертвах пока нет.

"Примерно началось все в 02.06. И продолжалось где-то минуту. Было очень страшно", — пишет иркутчанка в Instagram.

Следующие толчки ощущались уже в 21:20 по МСК.

"Только что повторно было, жуть", — рассказывает другая очевидица.

Также стало известно, что толчки были ощутимы в Усолье-Сибирском, находящемся в 150 километрах от Байкала, и в Тулуне, который находится в почти 500 километрах от него.