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21:52   21 Сентября 2020
Политика

Азербайджан не сомневается в начале будущей войны с Арменией

Азербайджан не сомневается в начале будущей войны с Арменией

Приобретенный в Сирии и Ливии боевой опыт Турции поможет Азербайджану в будущих боевых действиях с Арменией. О своей уверенности в начале новой войны заявляют многие азербайджанские политологи и СМИ.

Ереван обеспокоен тем, как ведет себя Турция, которая является ключевым союзником Азербайджана. Она готова предоставить Баку свои БПЛА и иное оружие, а также обучить азербайджанце вести боевые действия.

Азербайджан, в свою очередь, все чаще и громче кричит о начале приближающихся боевых действий в которых уверены многие. К тому же, после недавних столкновений на границе с Арменией, их слова уже не воспринимаются как пустые обещания, передает Федеральное агентство новостей.

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Автор: Илья Романович
#турция #азербайджан #армения

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