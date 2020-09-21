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21:49   21 Сентября 2020
Политика

Помпео анонсировал создание коалиции против "Северного потока — 2"

Помпео анонсировал создание коалиции против "Северного потока — 2"

США создают коалицию против завершения строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, коалиция нужна, чтобы помешать завершению строительства проекта, так как он делает Европу "зависимой" от российского газа и "угрожает Украине", пишет RT.

Помпео также выразил надежду на то, что Германия согласится с мнением США, учитывая ситуацию с "отравлением" Алексея Навального.

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление, что вопросы строительства "Северного потока — 2" и "отравление" блогера должны рассматриваться отдельно друг от друга. Ряд немецких политиков также выступал за завершение проекта, так как он выгоден для Германии, а отказ от него приведет к большим убыткам.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #германия #майк помпео #Северный поток — 2

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