Лавров: Россия будет поддерживать усилия для возвращения мира в Ливию

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия приветствует любую инициативу, направленную на восстановление Ливии.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров убежден, что усилия государств североафриканского региона необходимы для восстановлений ливийского кризиса. Туда входит Египет, Алжир, страны Европейского Союза. Лавров отметил, что также были нарушены международные права со стороны членов Североатлантического альянса.

"Мы хотим, чтобы те, кто сейчас пытается собрать страну воедино, не забывали об уроках истории", - напомнил Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ не оставил без внимания вклад Объединенных Арабских Эмиратов в процесс урегулирования внутриливийского кризиса. Россия планирует и дальше поддерживать тех, кто не оставил Ливию без помощи и без внимания.