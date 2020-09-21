Лавров рассказал о точке зрения Москвы в урегулировании ситуации в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, каким Москва видит путь по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом он заявил в интервью нью-йоркскому бюро телеканала "Аль-Арабия", которое опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Министру иностранных дел России задали вопрос, каким Москва видит путь к политическому решению ситуации в Сирии на фоне возможных неудач.

По словам Лаврова, сирийские власти не надеются лишь на военное разрешение конфликта в государстве. Также он отметил, что силовое противостояние между Дамаском и оппозицией закончилось. Глава МИД РФ уверен, что необходимо скорее начать обсуждение Конституции Сирии, поскольку именно к этому Российская Федерация призывает стороны в САР.