Жена Навального забрала его личные вещи в ФРГ после госпитализации

Блогер Алексей Навальный потребовал от российских правоохранителей вернуть ему одежду, которую они якобы забрали для проведения доследственных мероприятий.

Блогер вышел из коматозного состояния 7 сентября. Больной менее чем через две недели опубликовал фотографию, где самостоятельно спускается по лестнице. Навальный сделал заявление в адрес правоохранительных органов 21 сентября. Он сообщил, что у него якобы изъяли одежду перед перелетом в немецкую клинику, передает Федеральное агентство новостей.

Однако одежду пострадавшего забрала жена Навального Юлия и увезла в Германию. Она не дала правоохранителям изъять вещи блогера и заявила, что они смогут это сделать только при личном обыске. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила, что вещи больного забрала именно супруга.

При этом Навальный продолжает настаивать на том, что его одежду якобы забрали полицейские. Блогер заявил, что его вещи являются "важнейшей уликой", которую скрывают стражи порядка.