Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:53   21 Сентября 2020
Общество

Театр Ленсовета в Петербурге открылся для посетителей

Театр Ленсовета в Петербурге открылся для посетителей

Пресс-конференция прошла в театре имени Ленсовета с руководителем и народной артисткой Ларисой Луппиан, директором театра Валерием Градковским и заведующей литературной частью Ольгой Варгановой. Сейчас театр вернулся к работе.

Руководство театра поблагодарило власти Северной столицы за сохранение всех субсидий во время пандемии коронавируса. Все сотрудники получали заработную плату, а некоторые даже поощрение, рассказал Градковский. Театр возобновил работу премьерой спектакля "Утиная охота". В декабре состоится премьера спектакля "Бесы".

В новом театральном сезоне правительство Петербурга поддержит субсидиями 23 негосударственных театра и 26 культурных проектов некоммерческих организаций. Глава города Александр Беглов подписал соответствующее постановление, передает Город+.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#петербург #театр #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...