Театр Ленсовета в Петербурге открылся для посетителей

Пресс-конференция прошла в театре имени Ленсовета с руководителем и народной артисткой Ларисой Луппиан, директором театра Валерием Градковским и заведующей литературной частью Ольгой Варгановой. Сейчас театр вернулся к работе.

Руководство театра поблагодарило власти Северной столицы за сохранение всех субсидий во время пандемии коронавируса. Все сотрудники получали заработную плату, а некоторые даже поощрение, рассказал Градковский. Театр возобновил работу премьерой спектакля "Утиная охота". В декабре состоится премьера спектакля "Бесы".

В новом театральном сезоне правительство Петербурга поддержит субсидиями 23 негосударственных театра и 26 культурных проектов некоммерческих организаций. Глава города Александр Беглов подписал соответствующее постановление, передает Город+.