Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:52   21 Сентября 2020
Политика

Партия Зеленского разместила логотип на иконе

Партия Зеленского разместила логотип на иконе

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" опубликовала в соцсетях поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы, сопроводив его изображением иконы с партийным логотипом.

Таким действием партия спровоцировала скандал в социальных сетях. Многие комментаторы сочли соединение религиозной и политической символики неуместным. Соратников Зеленского обвинили в "богохульстве". В результате партия "Слуга народа" удалила запись, вызвавшую негодование интернет-пользователей.

Ранее RT сообщил, что политолог оценил слова депутата украинской Верховной рады о подготовке госпереворота.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#икона #зеленский #слуга народа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...