Партия Зеленского разместила логотип на иконе

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" опубликовала в соцсетях поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы, сопроводив его изображением иконы с партийным логотипом.

Таким действием партия спровоцировала скандал в социальных сетях. Многие комментаторы сочли соединение религиозной и политической символики неуместным. Соратников Зеленского обвинили в "богохульстве". В результате партия "Слуга народа" удалила запись, вызвавшую негодование интернет-пользователей.

Ранее RT сообщил, что политолог оценил слова депутата украинской Верховной рады о подготовке госпереворота.