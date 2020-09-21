Экономист оценил идею бессрочных выплат для безработных с детьми

Пособие по безработице не должно быть бессрочным, так как это лишит людей стимула искать работу. Такую точку зрения выразил экономист Константин Селянин, комментируя инициативу постоянных выплат безработным гражданам с несовершеннолетними детьми.

Федерация независимых профсоюзов России ранее предложила сделать ежемесячное пособие для безработных с детьми бессрочным. Авторы инициативы отмечают, что размер выплаты требует корректировки, но при этом должен быть привязан к количеству несовершеннолетних в семье.

Идея привязать социальные выплаты к числу детей в семье и производить их из расчета на каждого ребенка правильная, считает Селянин. По его словам, это необходимо для поддержки человека на время, пока он занят поиском работы, передает URA.RU.

Экономист утверждает, что более действенной будет увеличение пособий по безработице тем, кто, потеряв работу, делает все, чтобы найти ее в кротчайшие сроки. Выплата должна носить лишь временный характер, а ее размер соответствовать хотя бы одному МРОТ, объяснил Константин Селянин.