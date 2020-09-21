Депутат ГД объяснил, почему педофилов не лишают права на УДО

Госдума РФ неоднократно рассматривала вопрос о том, как обезопасить детей от педофилов — парламентарии предлагали законодательно отказать таким преступникам в условно-досрочном освобождении, рассказал депутат ГД и бывший судья Зариф Байгускаров. Однако этот метод противоречит Конституции РФ.

«Здесь надо иметь ввиду, что у нас в Конституции есть статья 30, часть 3. Любой осужденный имеет право на помилование и на смягчение наказания, при определенных условиях — хорошее поведение и так далее. Здесь не исключение и педофилы, потому что они граждане нашей страны», — рассказал парламентарий на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Байгускаров подчеркивает, что в отношении педофилов нужно принять ряд мер по примеру других стран. Он отметил, что педофилия — это психическое отклонение, и лечить его необходимо.

«Предлагал коллегам ввести такое условие: условно-досрочное освобождение может быть только при химической кастрации [преступника]. Если он не согласен, то просто не выходит по УДО», — поделился депутат.

При этом у освобожденных педофилов должны быть специальные браслеты, чтобы отслеживать их местоположение, считает Байгускаров. Также отсидевших по этой тяжкой статье необходимо вносить в специальные реестр, чтобы работодатель мог проверять сотрудников при приеме на работу.

«Но реестр не должен быть открытым. Любой человек не должен иметь к нему доступ. Тогда начнется самсуд. Это мое личное мнение как бывшего судьи», — предупредил парламентарий.

Опыт стран, в которых применяется химическая кастрация, демонстрирует снижение преступлений на почте педофилии «в разы», отмечает Байгускаров. Он считает, что основанием для лечения таких людей должно быть заключение врача.

Также Байгускаров сообщил, что депутаты разрабатывают законопроект по принудительному лечению преступников, страдающих алкоголизмом. При этом запрет на употребление алкоголя для бывших заключенных, совершивших преступление в состоянии опьянения, он считает неисполнимым.

18 числа в Рыбинске задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух школьниц 8 и 13 лет. Оперативники нашли его в том же микрорайоне, где произошло преступление — подозреваемый прятался, лежа в кустах. Следствие уже предъявило ему обвинение.