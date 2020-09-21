Предложен способ повысить пенсии россиян до европейских значений

Экономист Константин Селянин привел доводы в пользу повышения налогов. По его мнению, это поможет значительно повысить пенсии и другие пособия для россиян.

Поднять налоги эксперт советует для нефтегазовой отрасли. По его словам, размер налогового вычета в нашей стране рекордно низок для данной сферы.

"Если довести налоги до уровня среднемировых, то хватит денег и на пионеров, и на пенсионеров. И еще даже останется", — заявил он в интервью URA.RU.

Селянин привел в пример другие страны мира. в большинстве которых действует предложенная им система. К примеру, в Норвегии около 90% прибыли от добычи нефтегазовых ресурсов направляют в фонд национального благосостояния, теперь он самый крупный во всем мире. Именно этим экономист объяснил такой высокий уровень жизни норвежцев.