Экс-министр Украины предупредил об аргентинском сценарии для рынка земли

Украину вынудят расплачиваться плодородными землями за долги перед Международным валютным фондом, предполагает экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. Страна пойдет по «аргентинскому сценарию», заявил он в эфире телеканала «НАШ».

По мнению Суслова, Аргентина — наиболее яркий пример для Украины, которую вынудят покрывать долги своими ресурсами. Прежде всего, плодородной землей.

«Страна похожая, с мощной аграрной экономикой, пережившая дефолт 2001 года, когда они не выполнили обязательства перед МВФ, когда они выпустили огромное количество долговых бумаг и фонды-стервятники» привели к тому, что вынудили Аргентину рассчитываться по своим долгам землей – а у них такая же земля, как в Украине, плодородная, большой объем черноземов», — заявил экс-чиновник.

Аргентина под давлением иностранных кредиторов была вынуждена продать свои земли зарубежным компаниям. Теперь это частная собственность, которая используется для производства сельскохозяйственной продукции, причем отнюдь не местными предпринимателями или государством.

«При этом огромное количество аргентинцев просто утратили свои сбережения и пенсионные накопления и были выброшены за черту бедности. По показателям там сегодня, конечно, ситуация получше [украинской], но они тоже живут от одного кредита МВФ до другого. И страна тоже во многом утратила свою субъектность», — заключил Суслов.

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