Бастрыкин поручил проверить причастность Пашаева к квартирным махинациям

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку возможных квартирных махинаций Эльмана Пашаева в Москве.

Председатель Следственного комитета РФ поставил перед руководителем Главного следственного управления СК РФ по городу Москве задачу провести проверку на предмет причастности Эльмана Пашаева к возможным противоправным действиям с недвижимостью одной из московских семей, сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что Пашаев, возможно, причастен к махинациям с жилплощадью москвичей, у которых приезжий в столицу будущий адвокат арендовал комнату в "нулевых". По данным пострадавшей семьи, Пашаев обманным путем прописался в их квартире, в дальнейшем приватизировал жилплощадь, тем самым лишив жителей столицы законных квадратных метров.

Александр Бастрыкин поручил изучить все озвученные обстоятельства дела, дать им всестороннюю правовую оценку, приняв меры к восстановлению нарушенных прав.