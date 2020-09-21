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20:15   21 Сентября 2020
Общество

Бастрыкин поручил проверить причастность Пашаева к квартирным махинациям

Бастрыкин поручил проверить причастность Пашаева к квартирным махинациям

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку возможных квартирных махинаций Эльмана Пашаева в Москве.

Председатель Следственного комитета РФ поставил перед руководителем Главного следственного управления СК РФ по городу Москве задачу провести проверку на предмет причастности Эльмана Пашаева к возможным противоправным действиям с недвижимостью одной из московских семей, сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что Пашаев, возможно, причастен к махинациям с жилплощадью москвичей, у которых приезжий в столицу будущий адвокат арендовал комнату в "нулевых". По данным пострадавшей семьи, Пашаев обманным путем прописался в их квартире, в дальнейшем приватизировал жилплощадь, тем самым лишив жителей столицы законных квадратных метров.

Александр Бастрыкин поручил изучить все озвученные обстоятельства дела, дать им всестороннюю правовую оценку, приняв меры к восстановлению нарушенных прав.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #квартира #александр бастрыкин #следственный комитет рф #Эльман Пашаев

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