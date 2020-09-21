Украина рассчитывает на спасительный капитал из Китая

Благодаря тому, что за первые семь месяцев 2020 года товарооборот между Украиной и Китаем вырос на рекордные 96,5%, Киев может гораздо увереннее чувствовать себя в переговорах с Международным валютным фондом.

Об этом в понедельник, 21 сентября, пишет украинское издание «Главред», отмечая, что, тем не менее, Украина не хотела бы в разгар эпидемии коронавируса остаться без подпитки МВФ, особенно, учитывая, что отказ от дальнейшего кредитования, по прогнозам экспертов, повлечет за собой падение гривны, дефолт и другие неприятности.

Согласно информации, опубликованной ранее украинской государственной службой статистики, за период с января по июль 2020 года Украина экспортировала в Китай товаров на сумму в 3,76 миллиарда долларов, импортировав за этот же период оттуда товаров на 4,34 миллиарда долларов. И хотя общий внешнеторговый баланс Украины остался дефицитным, этот дефицит сократился более чем в два раза по сравнению с 2019 годом (2,119 млрд долларов в этом году против 4,9 млрд долларов в прошлом), и все благодаря резкому увеличению товарооборота с Китаем.

Издание «Главред», однако, пишет, что сольдо украинской внешней торговли в текущем году впервые за очень долгое время оказалось в плюсе.

«Мы экспортируем больше чем импортируем. Продаем больше, чем покупаем. То есть Украина стала рентабельной страной, — пишет автор материала. — Парадокс объясняется мировой конъюнктурой — цены на наш главный импорт (энергоносители) сильно упали, а цены на наш главный экспорт (железная руда, продовольствие) почти не падают».

При этом, вынужденно признает автор, украинская экономика по-прежнему остается в тяжелом состоянии. За второй квартал 2020 гола она упала на 11%, и в целом по году цифры также покажут падение экономики. Рядовые украинцы и бизнес до сих пор не поправили свои финансовые дела после карантина, но помимо этого, мировой кризис их-за коронавируса, продолжение войны в Донбассе, политическая нестабильность и коррупция – все это осложняет экономическую ситуацию.

Однако, несмотря на все сложности, увеличение товарооборота между Украиной и Китаем вселяет надежду, уверен автор статьи.

«Раньше ради покрытия минуса во внешней торговле (а также для выплаты внешних долгов, пик по которым мы, кстати, уже преодолели) Украине и приходилось постоянно брать кредиты. Теперь же, с положительным сальдо можно чувствовать себя намного увереннее в отношениях с МВФ», — с оптимизмом пишет он.

Правда, со временем, укрепление тесного украино-китайского партнерства может стать причиной стратегического противоречия, так как экономическую политику Украины (и не только ее) определяет глобальный Запад, который действует через структуры, подобные МВФ, а также через прямое влияние Вашингтона.

То есть это стратегическое противоречие неизбежно возникнет в случае усиления конфронтации между глобальным Западом и Китаем, и тогда Украина вновь окажется перед геополитическим выбором, как это произошло в 2013 году, когда главным Киев взял курс на Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, в то время, как его главным внешнеторговым партнером была Россия.