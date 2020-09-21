Российские СМИ почерпнули пользу из ситуации с пандемией

Ограничительные меры на фоне ситуации с коронавирусом помогли значительно расширить возможности средств массовой информации. Об этом рассказал главный редактор портала NEWS.ru Мусейба Алекперов.

Пребывание людей дома повлекло за собой резкий всплеск трафика новостных порталов, уточнил эксперт. Несмотря на это работа со спикерами в дистанционном формате не может иметь такой же вес, как и очные встречи, уверен Алекперов.

СМИ необходимо трансформироваться, чтобы держаться на одной волне с быстро подрастающим поколением, подчеркнул главный редактор. Молодежь легче воспринимает видеоролики, чем текстовый формат, в связи с чем изданиям необходимо прибегать к смене тактики, передает NEWS.ru.