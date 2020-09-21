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19:41   21 Сентября 2020
Политика

Facebook решил мотивировать американцев голосовать на выборах

Facebook решил мотивировать американцев голосовать на выборах

Корпорация Facebook запустила новую программу, призванную помочь американцам проголосовать на выборах президента США, а также мотивировать их на то, чтобы они отдавали свои голоса. Об этом сказано в опубликованном в понедельник пресс-релизе компании.

Соцсеть назвала свою новую кампанию "Больше вопросов, больше ответов". Ее планируется транслировать в печатных, электронных СМИ, а также на телевидении и радио. Также Facebook в преддверии выборов главы Белого дома запустил специальный хештег #PledgeToVoteChallenge (вызов: обещаю проголосовать).

Ранее RT сообщил, что действующий президент США Дональд Трамп допустил, что его соперник на выборах Джо Байден "принимает что-то" для ясности ума.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #выборы #facebook

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