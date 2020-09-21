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19:34   21 Сентября 2020
Общество

Ведущий "Русского лото" чувствовал себя плохо до начала съемок

Ведущий "Русского лото" чувствовал себя плохо до начала съемок

Госпитализированный со съемочной площадки Михаил Борисов жаловался на плохое самочувствие еще до начала съемок, сообщила генеральный продюсер компании "Ценарий" Светлана Трубникова.

По словам женщины, ведущий "Русского лото" сам настоял на том, чтобы продолжить работу, и не поехал в больницу вместе с врачами скорой, которую вызвали для него коллеги. На съемки Борисов приехал за рулем своего автомобиля, а днем ранее он вернулся в Москву из рабочей поездки в Казань, рассказала Трубникова.

Борисов пытался отказаться от госпитализации и позднее, но продюсеры передачи настояли на том, что актеру необходимо медицинское наблюдение, передает РЕН ТВ.

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Автор: Василий Пименов
#борисов #Русское лото #Трубникова

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