Делегация Украины попыталась угостить российскую сторону шоколадом

Украинская делегация в составе трехсторонней контактной группы (ТКГ) сделала попытку угостить российскую сторону шоколадом на переговорах, сообщили СМИ.

По словам украинского министра реинтеграции Алексея Резникова, делегация принесла шоколад с намерением угостить всех присутствующих, передает "112 Украина".

"Из наших рук шоколад российская делегация брать отказалась. Почему-то они переживают. Но шоколад куплен в Германии, в магазине", — подчеркнул он.

Также Резников добавил, что украинская делегация на переговорах применяет тактику, которая призвана "иногда напрягать" Российскую Федерацию.