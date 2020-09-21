Доступный продукт может защитить от рака и заболеваний сердца

Регулярное использование бурого риса для гарнира может уменьшить риск возникновения злокачественных опухолей и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Коричневый рис содержит большое количество полезных элементов для организма. В состав входит клетчатка, белок и важные для здоровья минералы. Включение в рацион этого продукта нормализует пищеварение, а также помогает от запоров и диареи. Содержание в рисе селена и магния способствуют выведению избыточного холестерина. Это защищает от нарушений работы сердца.

Употребление этого сорта риса является профилактикой нескольких видов онкологических заболеваний. Так бурый рис снижает шанс возникновения рака толстой кишки и онкологии молочной железы, передает Food News. Также продукт укрепляет скелет и предотвращает развитие артрита и остеопороза.