Юмористка Елена Воробей раскрыла правду о самочувствии Бориса Моисеева

Известная актриса, юмористка и пародистка Елена Воробей ответила на слухи о серьезных проблемах со здоровьем, которые испытывает певец Борис Моисеев: адвокат Тамара Пухова заявили, что артист прикован к кровати.

Воробей, комментируя растиражированную рядом СМИ информацию о тяжелом состоянии исполнителя хита "Голубая луна", отметила, что подобные инсинуации являются бредом — Моисеев в настоящее время пребывает в здравии.

"У Бори все нормально", — отметила Воробей в беседе с корреспондентом "Аргументов недели".

Елена Воробей и Борис Моисеев поддерживают дружеское общение: артисты ранее делили одну съемочную площадку в рамках телепрограммы "Две звезды". С аналогичным высказыванием о здоровье Моисеева ранее выступил PR-менеджер исполнителя Кирилл Суметов, который заявил, что слухи о недуге певца не соответствуют реальному положению дел.