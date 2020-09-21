Левченко: Тесак мог провоцировать педофилов на повторные преступления

Деятельность националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак) могла провоцировать педофилов на совершение повторных преступлений и еще более серьезное их сокрытие. Такое мнение высказала лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко в ходе пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в понедельник, 21 сентября.

«Он не имел отношения к борьбе с педофилией. Если он чего-то и достиг на этом поприще, то только из сферы вмешательства в дела правоохранительных органов, потому что из реальных педофилов, которых они там ловили, ни один не сел в тюрьму. А рецидив среди педофилов достигает 90%. И никакого эффекта эти все угрозы, насилие, издевательства вот этих вот преступников. После такого они серьезнее будут скрывать свою деятельность», — сказала Левченко.

По мнению Левченко, подобное линчевание преступников не поможет лишить проблему. Она привела в пример недавний громкий случай убийства двух девочек в Рыбинске. Даже отсидев 20 лет в тюрьме, Виталий Молчанов совершил повторное злодеяние.

«У него такое расстройство. В течение года 70% из них совершает преступления. Вы думаете человека не напугала тюрьма, а какой-то Марцинкевич, человек со стаканом мочи, напугает?», — сказала лидер движения.

Общественное движение в таких случаях может только помогать правоохранительным органам выявлять ряд преступлений, считает Левченко.

«У нас есть горячая линия круглосуточная, где мы оказываем юридические консультации, цель которых в основном убедить людей обращаться в правоохранительные органы», — рассказывает эксперт.

Кроме того, Анна Левченко привела удручающую статистику. По ее словам, несмотря на то, что преступления стали выявлять в большем количестве, все равно остается много нераскрытых злодеяний.

«Если брать даже общемировую статистику, не говоря уже о российской. Например, латентная категория преступлений составляет более 80%. Такие громкие дела, как это [убийство в Рыбинске — прим. ред.], это всегда резонанс общественный. А так дети из страха наказания, общественного осуждения бояться говорить», — утверждает участница онлайн-эфира.

Чтобы решить эту проблему, Левченко предложила ужесточить наказание для педофилов, требуя максимальный срок. Также она выступила за пожизненный надзор за освободившимися из-под тюремного заключения. Это, по ее словам, однозначно сократит число рецидивистов.

«Особенно в тех случаях, когда дело заканчивается смертью ребенка, я не поддерживаю мягкие сроки, которые им дают. Далеко не факт, что человек вообще попадет в тюрьму. Если смотреть по опыту дела: мы помогали потерпевшим в Серпухове, тогда на ушах стояла вся страна. Убили пятилетнего ребенка. В итоге педофил съехал на психушку, и сейчас проходит принудительное лечение, которое, по решению суда, может закончиться в любой момент. Тот, кто убивает, а это маньяк-педофил, должен отсидеть пожизненный или максимально возможный срок», — полагает общественница.

Достаточно серьезным недостатком в сфере законодательства Анна Левченко считает «волокиту с документами». Так, законы, нацеленные на спасение детей, могут не принимать годами.

«Единственное, что мне непонятно в плане защиты детей, почему с таким скрипом принимают законы? Я состояла в рабочих группах, где велась работа над пакетом поправок на то, чтобы защитить детей от педофилов. Были приняты крупицы. Также работала в группе [Елены] Мизулиной. Тот пакет, который мы создавали, мог работать только в комплексе. До сих пор пакет законопроектов не дошел до первого чтения ГД. Хотя с того момента прошел год. Эта борьба на законодательном уровне. Ничего не меняется», — сетует Левченко.

Инициативам «Сдай педофила» уделяется недостаточное внимание и на уровне уполномоченного по правам ребенка, рассказывает гостья пресс-конференции.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам человека Анна Кузнецова предложила внести осужденных по статье 134 Уголовного кодекса («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») после окончания тюремного срока в специальный реестр. Полиции нужно контролировать их и следить за каждым отдельным преступником.

После изнасилования и убийства двух девочек в Рыбинске детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать в России единый реестр педофилов. Инициативу уже поддержала зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. https://t.co/MoxaYI8paV — Афиша Daily (@afisha) September 18, 2020

На следующий день замглавы Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что отсидевшие срок в тюрьме педофилы должны отслеживаться с помощью GPS-трекеров в режиме реального времени для того, чтобы предотвратить преступления в отношении детей.

16 сентября в одиночной камере СИЗО было обнаружено тело Максима Марцинкевича, где он временно находился перед дальнейшей пересылкой в Москву.

Российский активист националистического толка Максим Марцинкевич, известный по прозвищу «Тесак» покончил с собой в следственном изоляторе в Челябинске https://t.co/Wfj8DIhwHu pic.twitter.com/jql7G9EnMu — РБК (@ru_rbc) September 16, 2020

В помещении нашли несколько предсмертных записок. В одной из них было написано, что мужчина не хочет доставлять неприятностей администрации изолятора и просит передать своей девушке книгу про коммунизм и личный дневник.