Милонов заявил, что версия об отравлении Навального "Новичком" не выдерживает критики

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает "абсолютным бредом" версию об отравлении ядом "Новичок" блогера Алексея Навального.

Алексей Навальный продолжает проходить курс лечения в немецкой клинике "Шарите". В Сети бытуют разные версии о том, что стало причиной резкого ухудшения состояния блогера на борту самолета Томск — Москва. Согласно одной из них, Навальный был отравлен ядом "Новичок".

В разговоре с журналистами Федерального агентства новостей депутат Госдумы Виталий Милонов назвал эту версию "абсолютным бредом", объяснив свою точку зрения. Политик уверен, что Навального не удалось бы спасти, если бы тот выпил из бутылки воды именно "Новичка".

"Он помер бы гораздо быстрее, чем его успели бы госпитализировать. Его даже скорая бы не спасла", — заметил политик.

Эту версию придумали, чтобы взбудоражить внимание европейцев, полагает Милонов. Он также указал на то, что сотрудница ФБК Мария Певчих, которая якобы увезла яд из номера Навального в томской гостинице, по логике тоже должна была отравиться. Тем не менее бутылка была доставлена в Германию. По мнению Милонова, выдвинутая версия с "Новичком" попросту не выдерживает "ни малейшей критики" и является ложной.

Стоит отметить, что Певчих сейчас отказывается контактировать с сотрудниками правоохранительных органов. Ее называют вероятной отравительницей Навального. Примечательно, что отец сотрудницы ФБК является заведующим сразу двух лабораторий.