Сбившим людей на Остоженке водителем оказался певец Гулиев

Водителем, устроившим страшное ДТП на улице Остоженке, оказался начинающий певец Эльмин Гулиев.

Имя виновного в ДТП сообщил Telegram-канал "112". По данным канала, за рулем сбившего людей Infiniti сидел певец Гулиев, который выступает под псевдонимом Эллей. Музыкант подтвердил свою причастность к аварии в разговоре с некоторыми СМИ

Страшное ДТП произошло днем 21 сентября. Автомобиль Infiniti проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего врезался в Mercedes. От удара первая машина вылетела на тротуар, где сбила нескольких пешеходов. По словам очевидцев, в аварии пострадали четыре человека, в том числе два пассажира автомобиля.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель Infiniti.