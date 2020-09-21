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18:33   21 Сентября 2020
Происшествия

Сбившим людей на Остоженке водителем оказался певец Гулиев

Сбившим людей на Остоженке водителем оказался певец Гулиев

Водителем, устроившим страшное ДТП на улице Остоженке, оказался начинающий певец Эльмин Гулиев.

Имя виновного в ДТП сообщил Telegram-канал "112". По данным канала, за рулем сбившего людей Infiniti сидел певец Гулиев, который выступает под псевдонимом Эллей. Музыкант подтвердил свою причастность к аварии в разговоре с некоторыми СМИ

Страшное ДТП произошло днем 21 сентября. Автомобиль Infiniti проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего врезался в Mercedes. От удара первая машина вылетела на тротуар, где сбила нескольких пешеходов. По словам очевидцев, в аварии пострадали четыре человека, в том числе два пассажира автомобиля.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель Infiniti.

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Автор: Илья Романович
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