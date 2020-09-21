Представителю Крыма на форуме ООН не дали окончить речь

Выступление сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца грубо прервали во время Европейского регионального форума ООН. Об этом сообщило РИА Новости в понедельник, 21 сентября.

По словам дипломата, модератор грубо оборвала его речь на словах "российский Крым", не позволив закончить выступление.

"Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны", — комментирует Чегринец.

Форум ООН, проходящий в Женеве, посвящен противодействию разжиганию вражды к меньшинствам в социальных сетях. Представитель от Крыма Роман Чегринец принимает участие в форуме в режиме видеоконференции.