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18:30   21 Сентября 2020
Политика

Представителю Крыма на форуме ООН не дали окончить речь

Представителю Крыма на форуме ООН не дали окончить речь

Выступление сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца грубо прервали во время Европейского регионального форума ООН. Об этом сообщило РИА Новости в понедельник, 21 сентября.

По словам дипломата, модератор грубо оборвала его речь на словах "российский Крым", не позволив закончить выступление.

"Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны", — комментирует Чегринец.

Форум ООН, проходящий в Женеве, посвящен противодействию разжиганию вражды к меньшинствам в социальных сетях. Представитель от Крыма Роман Чегринец принимает участие в форуме в режиме видеоконференции.

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Автор: Кристина Мокроусова
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