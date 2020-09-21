Соцсеть Facebook продолжает вести информационную войну с Россией и продавать персональные данные россиян. Политолог Юрий Самонкин считает, что соцсеть полностью перешла под управление западных спецслужб.

Исковые заявления против Facebook только продолжают поступать, в связи с чем президент АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Юрий Самонкин полагает, что для компании подобное закончится дисциплинарной или административной ответственности и штрафами. Однако Facebook все равно продолжит вести свою политику, направленную на дестабилизацию России.

"Сейчас можно наблюдать, как Facebook почти целиком перешел под управление западных спецслужб, которые с его помощью решают свои задачи по дестабилизации обстановки в РФ", — приводит слова политолога издание iReactor.

Самонкин считает необходимым ужесточение юридических мер по отношению к соцсети, если та не станет менять свой курс и соблюдать российское законодательство. Как следствие, Facebook даже стоит заблокировать на территории страны, таким образом защитив персональные данные россиян.