Правозащитник раскритиковал идею лишить педофилов права на УДО

В Ярославской области депутаты муниципального совета Рыбинска потребовали ужесточить наказание для педофилов. Соответствующее обращение разместил в Facebook народный избранник Петр Кельберг.

Депутаты требуют ужесточить наказание педофилов после трагедии в Рыбинске https://t.co/IcWz2TSOi6 pic.twitter.com/A6lER1nvdY — ИА REGNUM (@IA_REGNUM) September 21, 2020

Инициатива возникла в ответ на убийство двух девочек. В совершении преступления признался 41-летний сожитель матери погибших Виталий Молчанов. Он пытался скрыться, но был задержан. Ранее он был судим за аналогичные преступления.

После убийства в интернете неравнодушные также начали создавать и подписывать петиции с требованиями исключить для педофилов право выхода из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.

Российский правозащитник, общественный деятель Андрей Бабушкин на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» в понедельник, 21 сентября, подобную идею не поддержал. По его мнению, лишать людей права на УДО неправильно, поскольку иначе у них исчезает стимул на исправление и, освободившись, они становятся еще более опасными.

«Исправиться может любой человек. Это может быть и педофил, и мошенник, и кто угодно. Другое дело – это система, в которую он попадает. Она направлена на его исправление или на его передержку? Если его туда поместили, и он приобрел новые криминальные навыки, понятно, что он становится еще более опасным. Но опыт показывает, что новые преступления совершает менее 1/3 освобожденных. Если его лишить права на УДО, то через 25 лет освобождается точно такой же зверь, который туда сел. Нет мотива менять себя», — выразил мнение политик.

Проблему Бабушкин видит не в недостаточно жестоком наказании для убийц, а в отсутствии единой базы для серийных преступников. Пробелы в систематизированной полицейской статистке позволяют рецидивистам, в том числе педофилам, избегать возмездия по закону.

«Я впервые столкнулся с такой проблемой в 1998 году. Пропала девочка. Мы распечатали листовки о пропаже. И не смогли ее найти. А через три дня ее нашли мертвой в соседнем с отделением полиции здании. 22 года прошло, преступление не раскрыто, уголовное дело потеряно. Я пишу каждый год, каждый год создается какая-то группа по расследованию, но ничего не движется вперед. Трудно себе представить, что если одну девочку убил этот зверь, то потом всем остальным девочкам он будет улыбаться. Я увидел страшную проблему», — рассказал Бабушкин.

Другая проблема современного законодательства, по мнению правозащитника — это отказы полиции возбуждать уголовные дела даже при явных признаках преступлений.

«Привожу вам пример. В одной газете сообщили, что в реке нашли труп молодого человека. Он был обернут полиэтиленом, а к нему был привязан груз, чтобы он не всплыл. Явно человек не сам себя убил. Мне сообщают, что в возбуждении уголовного дела отказано из-за отсутствия события преступления. И два года я не могу понять, почему при явных признаках убийства, о которых сообщила газета окружного уровня никто не парится, и никто никого не ищет», — сетует он.

Кроме того, многие убийства полицейская статистика отражает, как пропажи без вести. По мнению Бабушкина, исчезновение человека при странных обстоятельствах следуют приравнивать к убийству.

«Каждый год без вести пропадает около 50 тысяч человек. Из них подпадают под криминальные признаки не менее пяти тысяч. Генпрокуратура МВД даже разработала целую инструкцию. Например, человек оставил паспорт, оставил все личные вещи, вышел на пять минут и испарился. Явно он здесь не от должников убегал. Или человек должен получить зарплату или пенсию и не приходит за ней полгода. Куда делся, на что живет? Непонятно. Но, к сожалению, если, по инструкции, розыском пропавших без вести должны заниматься самые опытные сотрудники оперативных служб, то на практике, это, наоборот, понимаете. Те, кто ничего не умеет и искать не хотят», — говорит эксперт.

Решение проблемы, связанной с рецидивами, Бабушкин видит в самой системе. Как он подчеркнул, система отбывания наказания должна быть, прежде всего, нацелена на исправление тех качеств и свойств человека, которые привели его на путь совершения преступления.

«Вы поймите, что жесткость наказания никак не влияет на преступность. На определенном уровне жесткость наказания прекращает работать. Наказание должно быть адекватным. Исследования последних двухсот лет, проведенные во всех странах мира, показывают, что обычно наказания прекращают работать после 7-10 лет», — утверждает гость пресс-конференции.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам человека Анна Кузнецова выдвинула предложение о том, чтобы внести осужденных по статье 134 Уголовного кодекса («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») после окончания тюремного срока в специальный реестр. Полиции нужно контролировать их и следить за каждым отдельным преступником.

Детский омбудсмен России Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов и установить пожизненный надзор за ними. Такое заявление она сделала после убийства и изнасилования двух девочек в Рыбинске Ярославской области.https://t.co/D587qbEm8j pic.twitter.com/Y7hw18EfdP — Коммерсантъ (@kommersant) September 17, 2020

На следующий день замглавы Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что отсидевшие срок в тюрьме педофилы должны отслеживаться с помощью GPS-трекеров в режиме реального времени для того, чтобы предотвратить преступления в отношении детей.