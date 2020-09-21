Большинство россиян продолжают работать по сниженной ставке после карантина

Интернет-портал, предоставляющий услуги по подбору персонала, «Работа.ру» опросил почти четыре тысячи россиян, чтобы выяснить, как изменилась зарплата граждан в связи с пандемией коронавирусной инфекции. И, если изменилась, вернул ли работодатель прежний уровень заработной платы после выхода из карантина.

Согласно опросу, абсолютное большинство респондентов или 58% отметили, что работодатель снизил зарплату во время карантина. Однако у 39% опрошенных оплата труда не изменилась, а у 3%, наоборот, повысилась.

При этом лишь 10% россиян отметили, что работодатель обещал компенсировать издержки от снижения зарплаты в будущем. Остальные ответили, что никаких доплат и компенсаций работодатель не гарантировал.

Также 81% респондентов, которым снизили заработную плату в связи с пандемией COVID-19 , отметили, что и сейчас продолжают работать по сниженной ставке. У 18% участников исследования зарплата уже вернулась на прежний уровень, а 1% респондентов указали, что зарплата немного, но выросла.

Согласно предварительным данным Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, достигло 19,9 млн человек, или 13,5% от общей численности населения РФ. Если сравнить с первым кварталом, тогда число россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 1,3 млн человек.

Суммарная задолженность по заработной плате на 1 сентября 2020 года составила 1834,7 млн рублей. Если сравнить с 1 августа 2020 года, тогда суммарная задолженность снизилась на 342 млн рублей (на 15,7%).

Работодатели не платили зарплату сотрудникам в обрабатывающем производстве — 47%, в добыче полезных ископаемых —18%, в строительстве — 13%, в транспорте, в сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовке — по 7%.