После ухода из Совфеда предстоит большая работа с общественными организациями. Об этом заявил экс-сенатор Франц Клинцевич.

Об уходе с поста сенатора Франца Клинцевича стало известно 18 сентября. В этот день губернатор Смоленской области Алексей Островский подписал указ о назначении сенатором от региона Нины Куликовских, а Клинцевич сложил свои полномочия.

В беседе с ФАН экс-сенатор раскрыл подробности своей отставки.

"Это не мое решение было, честно скажу. Я работаю в системе. Мне пока по этому поводу никто ничего не объявил, не сказал и не пояснил. <...> Это не смертельные вещи. Мне есть чем заниматься", — сказал Франц Клинцевич.

Рассуждая о своем будущем, Клинцевич сказал, что у него много общественной работы. Но уходить из политики он не намерен. По словам экс-сенатора, ему уже поступило несколько предложений, но он не стал раскрывать детали.