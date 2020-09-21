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17:42   21 Сентября 2020
Экономика

Тема налогового маневра будет обсуждаться на уровне Союзного государства

Тема налогового маневра будет обсуждаться на уровне Союзного государства

Вопрос выплат компенсаций Белоруссии за совершение налогового маневра может быть вынесена на площадку Союзного государства.

Тему налогового маневра в нефтяной сфере РФ могут вынести на уровень Союзного государства, сообщил Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григория Рапота в эфире телеканала "Беларусь-1".

В ходе выполнения налогового маневра в России с 2018 года началась постепенная отмена экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также начал расти налог на добычу полезных ископаемых, в результаты Белоруссии нефть стала обходиться дороже, чем раньше.

В настоящее время данный вопрос решается на межведомственном и межправительственном уровне, однако, по словам Рапоты, вскоре может быть вынесен на уровень Союзного государства для достижения гармонизации налогового законодательства.

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Автор: Кристина Мокроусова
#белоруссия #союзное государство #налоговый маневр

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