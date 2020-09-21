Тема налогового маневра будет обсуждаться на уровне Союзного государства

Вопрос выплат компенсаций Белоруссии за совершение налогового маневра может быть вынесена на площадку Союзного государства.

Тему налогового маневра в нефтяной сфере РФ могут вынести на уровень Союзного государства, сообщил Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григория Рапота в эфире телеканала "Беларусь-1".

В ходе выполнения налогового маневра в России с 2018 года началась постепенная отмена экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также начал расти налог на добычу полезных ископаемых, в результаты Белоруссии нефть стала обходиться дороже, чем раньше.

В настоящее время данный вопрос решается на межведомственном и межправительственном уровне, однако, по словам Рапоты, вскоре может быть вынесен на уровень Союзного государства для достижения гармонизации налогового законодательства.