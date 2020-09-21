Кедми предложил жесткий план против лжи лидеров Запада

Российское правительство должно разработать методику «ответов» на ложь со стороны Запада, считает израильский эксперт Яков Кедми. Издание «Экономика Сегодня» пишет, что специалист привел в пример Израиль, который пригрозил заграничным СМИ запретом работы на своей территории и лишением аккредитации.

В России такая мера может не сработать, считает Кедми. Поэтому по отношению к западным изданиям действовать нужно более решительно:

«Вы их не заставите – у вас нет методов. Поэтому вы должны брать каждое их [западных политиков] выступление и на языке той страны ее гражданам всеми методами представить их во всей их глупости, лживости и мерзости. Надо ткнуть котенка мордой в лужу. Каждый раз, не пропуская ни одного факта, без снисхождения к какому-либо слову неправды. А начать надо с их руководителей».

По мнению эксперта, российские СМИ могут «переучить» политиков из других стран, после чего те начнут высказываться о нашей стране более осторожно. Для этого нужно прямо заявлять о лжи со стороны премьера Бориса Джонсона, канцлера Ангелы Меркель и других крупных фигур на мировой арене.

При этом ограничиваться российскими инфоповодами не стоит, полагает Кедми. Необходимо предавать огласке ложь по самому широкому спектру вопросов. Израильский эксперт объяснил, что весомому противнику нужно бить в самые его больные точи:

«Самые чувствительные точки у них – не BBC и CNN, а престиж политиков, которые принимают решения. Поэтому надо бить по престижу политиков, и не через 20 лет, как было с Колином Пауэллом, а сегодня, немедленно, в течение 24 часов, пока эффект сказанного не прошел. Никто не будет заниматься историческими исследованиями, а если сказанное еще в воздухе, ответ должен быть, пока это не забыли».

Ранее Кедми предложил для реализации внешнеполитических целей по примеру Америки «конвертировать военную мощь в дипломатию».