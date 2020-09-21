Разведенная Поклонская проболталась о новой свадьбе

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская, дала интервью журналистке Ксении Собчак, в беседе с которой проговорилась о своей новой свадьбе.

Новое интервью в рамках шоу "Осторожно, Собчак!" появилось на YouTube-канале телеведущей в понедельник, 21 сентября. Наталья Поклонская пыталась ответить на вопросы журналистки касательно своих взаимоотношений с отцом Сергием (Романовым), которого считают ее бывшим духовником, и экс-супругом Иваном Соловьевым.

Депутат все время сглаживала углы и не отвечала прямо на поставленные Собчак вопросы. Из беседы стало известно, что брак Поклонской и заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева действительно продлился меньше года и что она "очень рада" этому факту. Причину расставания бывший прокурор не озвучила, а при очередной попытке Собчак разузнать правду Поклонская пригрозила ей, что журналистка рискует не получить приглашения на ее новую свадьбу.