Депутат Госдумы призвал ужесточить наказание для педофилов

18 сентября 2020 года в Ярославской области правоохранители задержали виновника смерти двух несовершеннолетних девочек в Рыбинске, которое произошло за несколько дней до этого. Мать обнаружила тела после того, как вернулась с работы домой. Ее сожитель – мужчина, с которым та познакомилась в интернете — ранее был судим за изнасилование и убийство ребенка.

Знакомые женщины утверждали, что отношения в паре были хорошие. По одной из версий правоохранителей, причиной убийства стала ревность. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Перед поимкой мужчина скрывался в лесах в течение трех дней.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» эксперты обсудили российское законодательство и то, насколько справедливо оно по отношению к педофилам. Депутат Государственной думы РФ от фракции ЛДПР Дмитрий Свищев включил издевательство и убийство несовершеннолетних в число двух самых опасных преступлений в мире.

«В моем понимании, в мире существуют две самые опасные статьи – это производство и распространение наркотиков, а также педофилия. Поэтому я считаю, что вся система должна быть реформирована. Жизнь не стоит на месте, мир меняется, а значит и должно меняться наказание за особо тяжкие преступления, за преступления, по сути, против человечества. По моему мнению, по указанным мною двум статьям нужно не глядя назначать самое строгое наказание – пожизненный срок», — заявил Свищев.

Депутат Госдумы согласился, что в России за некоторые экономические преступления человек, который не нанес никакого физического ущерба другому, может сесть за решетку на 20 лет. При этом после убийства или надругательства над маленькими детьми люди выходят на свободу уже через пять-шесть лет после начала срока.

Статистика в стране говорит о том, что педофилы, освободившееся из тюрьмы, в подавляющем большинстве случаев совершают преступление повторно. В 2017 году в Госдуме уже рассматривался законопроект, который запрещал бы лицам, осужденным по 134 статье УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») освобождаться условно-досрочно.

Тогда депутаты не пропустили инициативу потому, что у педофилов тоже есть права, гарантированные Конституцией РФ. Дмитрий Свищев уверен, что эту тему необходимо поднять вновь.

«Судебную систему нужно реформировать. Статистические данные не говорят в пользу преступников, которые освободились условно-досрочно. Поэтому педофилы не должны иметь возможность условно-досрочного освобождения даже несмотря на то, что они будут вести себя очень хорошо. Не применима к ним такая мера», — добавил парламентарий.

В ходе пресс-конференции депутат Госдумы заверил, что подготовит несколько запросов «в разные инстанции», в том числе и Верховный суд, чтобы те предоставили статистику по повторным нарушениям закона со стороны «отсидевших» педофилов. По словам Свищева, после этого данные можно будет использовать для собрания общественного совета и пересмотра законодательства.

«Политика Сегодня» уже писала, что уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать специальный реестр для педофилов, которые вышли из тюрьмы. Юристы не сошлись во мнениях, насколько осуществима эта инициатива.