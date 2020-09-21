Опубликованы кадры страшного столкновения Infiniti с пешеходами в Москве

Иномарка сбила троих пешеходов в центре столицы. Видео с камеры уличного наблюдения появилось в Сети.

Наезд на пешеходов на улице Остоженка произошел в результате столкновения двух иномарок. Водитель за рулем Infiniti на большой скорости врезался в Mercedes, в результате чего сбил пешеходов. Четыре человека получили травмы при ДТП, в том числе два пассажира машины. Все пострадавшие госпитализированы в больницу. Кадры с моментом страшной аварии опубликованы в Сети.

Источник: YouTube-канал "Обзорные Видео".

Правоохранители работают на месте происшествия. Устанавливаются причина и обстоятельства аварии. Число пострадавших уточняется.