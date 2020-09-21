Немецкие специалисты создали самый маленький в мире детектор УЗИ
Ультразвуковой детектор крайне маленьких размеров создали немецкие ученые из Мюнхенского технического университета. В основу устройства легла технология кремниевой фотоники.
Работа сенсора напрямую влияет на качество и детализацию изображения, которое получается при ультразвуковой диагностике. Разработанное устройство способно выдавать результат в сверхвысоком разрешении, хотя его размер при этом не превышает диаметра эритроцита. Результаты проведенной работы авторы опубликовали в журнале Nature.
Новая разработка получила название "эталонный волноводный кремниевый датчик". Технология кремниевой фотоники, положенная в его основу, создает ограничения света. Благодаря этому устройство способно отслеживать изменения яркости источника света, что дает возможность не прибегать к измерению напряжения посредством пьезоэлектрических кристаллов.