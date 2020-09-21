Горбатый кит вырвался из кишащей крокодилами реки в Австралии

Горбатый кит случайно заплыл в реку национального парка Какаду в Австралии, наполненную крокодилами. Млекопитающему удалось вернуться в море спустя две недели.

Морские экологи во время рыбалки на реке увидели группу горбатых китов. Двое из них вернулись в море, а третий был замечен позднее в 20 километрах по реке в австралийском парке Какаду. Ученых обеспокоило нахождение морского млекопитающего на мелководье. Кит измазался в грязи, но внешне был в порядке, рассказала специалист при правительстве австралийского региона Северной Территории Кэрол Палмер.

Исследователи искали способы спасти кита. Предлагалось испугать его громким шумом, чтобы он вернулся. Однако позднее путешественник сам смог уплыть в море, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.