Астахов разъяснил, как Россия стала «раем» для педофилов

Адвокат Павел Астахов не сравнил педофилов с животными, поскольку с животным легче решить проблему в связи с отсутствием прав и свобод.

«У нас проблема — не хватает юридических инструментов против этого. Россия стала "раем" для педофилов всего мира. В России не принималось никаких законов и наказаний. Законы до 2012 года были смешными для педофилов. После 2012 года появились дополнительные наказания. Шаги по укреплению законодательства», — объяснил адвокат.

Павел Астахов, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», привел статистические данные. По его словам, в 2019 году совершено девять тысяч преступлений против детей, половая неприкосновенность — более 14. Входят случаи, совершенные родителями.

«Я не вижу человека, который бил бы в колокол, говорил бы, что что-то не так. Я не вижу предложений, которые бы изменили ситуацию. Когда мы приняли новые поправки, появилась возможность преследовать преступников, но это привело к росту выявленных преступлений. Надо изучать, что не работает, если идут всплески», — сказал адвокат.

Экспертный совет заявлял о необходимости установления пожизненного надзора над лицами, страдающими расстройством сексуального предпочтения, продолжил Павел Астахов. Сейчас такой надзор устанавливают на год.

«Я предлагал четыре раза установить пожизненный надзор, но его не принимали. Стоящий под надзором должен за свой счет приходить для отметки, так в США. Ограничения накладываются государством, контролирует инспекция. Если преступник будет приходить каждый понедельник, чтобы отметиться, сам поменяет свою жизнь», — не исключил адвокат.

По мнению Астахова, люди, осужденные за педофилию, совершают аналогичные преступления снова. В РФ создали механизм применения к лицам, страдающим расстройством сексуального предпочтения, принудительных мер медицинского характера, однако решение не работает.

«Закон о химической кастрации педофилов в Чехии работает, а в России не работает. Закон приняли в угоду общественному мнению. Рецидив педофилии повторяется на 99%. У нас сегодня, если человек назовет себя педофилом, его примут на работу в детское учреждение. Министерство образование не приняло инициативу», — добавил адвокат.

Павел Астахов объяснил, что человек отбыл наказание за педофилию и вышел в обычную жизнь, но за ним никто дальше не присматривает.